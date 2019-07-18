هل يستطيع ترمب الالتفاف على أحكام منظمة التجارة؟

قال الدكتور جون معلوف شريك رئيسي في مكتب معلوف أشفورد وتالبوت للمحاماة في مدينة نيويورك، "إن الصين تلعب لعبة الانتظار ترقباً لانتخابات 2020 ليروا إذا ما كان سيعاد انتخاب الرئيس ترمب، إذا لم يعد انتخابه سيعيدون التفاوض على اتفاق أفضل مع خلفة. لكن إذا فاز ترمب في الانتخابات فعليهم التفاوض معه والقبول بأفضل الشروط الممكنة وإلا فإن كلا الاقتصادين وكذلك الاقتصاد العالمي سيستمر بالتباطؤ نتيجة هذه الحرب التجارية".

وأضاف معلوف في مقابلة مع "العربية" من الناحية القانونية لا يسمح لترمب بعرقلة قوانين منظمة التجارة، لكن من الناحية العملية يلتفت على هذه الأحكام وقد يفلت من الأمر بالحصانة. "عندما تأسست منظمة التجارة العالمية منذ 24 عاماً تم إنشاء آلية حل النزاع وتم إنشاء محكمة من 3 محكمين لسماع أي نزاع بين الدول الأعضاء يجب أن تقدم لجنة التحكيم قراراً في غضون 12 شهراً ولكن على عكس أي هيئة تحكيم أخرى في العالم هناك حق تلقائي بالاستئناف عندما يصدر قرار محكمة منظمة التجارة العالمية. هناك 7 قضاة على مجلس الاستئناف ولكن هناك حاجة لما لا يقل عن 3 من أجل سماع أي قضية. كل قاض يبقى 4 سنوات إلى حين انتهاء مدته.

وأضاف "أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ومنعت إعادة تعيين 4 قضاة حتى الآن وللأسف في شهر يناير من العام المقبل تنتهي ولاية أحد القضاة الثلاثة الباقيين إذا منعت الولايات المتحدة إعادة تعيينه وأتوقع حصول ذلك عند إذن يكون هناك فقط قاضيان في اللجنة وبالتالي فإن آلية تسوية المنازعات بأكملها مع المنظمة سوف تتوقف علماً بأننا بحاجة لـ3 قضاة على الأقل لسماع قضية".