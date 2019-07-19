مبيعات التجزئة البريطانية تقفز 1% في يونيو

انتعشت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في يونيو، وفقاً لبيانات رسمية ربما تثير آمالاً في أن يتفادى الاقتصاد انكماشا في الربع الثاني من العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية قفزت 1%، متجاوزة جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين والتي كانت لهبوط نسبته 0.3%.

وبالمقارنة مع يونيو 2018، ارتفعت المبيعات 3.8% لتفوق مجدداً جميع التوقعات.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن اقتصاد بريطانيا يواجه خطر الانكماش في الربع الثاني، نتيجة لطفرة تكوين المخزونات التي حدثت قبيل الموعد النهائي الأصلي للخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس.

غير أن الارتفاع غير المتوقع لمبيعات التجزئة في يونيو قد يساهم في تقليص ذلك الخطر. لكن مبيعات التجزئة للأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو نمت 0.7% فقط وهي أضعف قراءة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير.

وتتناقض الأرقام مع مسح لاتحاد تجار التجزئة البريطاني أظهر انخفاض المبيعات في اثني عشر شهرا حتى يونيو بأسرع وتيرة مسجلة لذلك الشهر.