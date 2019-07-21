الصين تطلب منتجات زراعية أميركية.. فهل تنتهي الحرب؟

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن سلطات إن بعض الشركات الصينية تسعى لمشتريات جديدة من منتجات زراعية أميركية.

وتابعت الوكالة الرسمية "تواصلت بعض الشركات الصينية مع مصدرين أميركيين بخصوص شراء منتجات زراعية وطلبت رفع الرسوم عن المنتجات".

وأضافت أنه لتلبية احتياجات المستهلكين في الصين "تعتزم الشركات الصينية ذات الصلة مواصلة استيراد منتجات زراعية من الولايات المتحدة".

وقالت إن السلطات الصينية تأمل في أن تقوم الولايات المتحدة "بتنفيذ وعودها ذات الصلة".

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الصين، عزمها رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، اعتباراً من العام 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل، في سياق حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تنعكس على نمو الاقتصاد الصيني.

وأوضحت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان أصدره البنك المركزي الصيني، السبت، أنه سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحيازة الأسهم، وذلك اعتباراً من العام 2020 أي قبل عام مما كان مقرراً بالأساس.