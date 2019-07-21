منشآت: 12 ألف شركة استردت رسوما حكومية بـ300 مليون ريال

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح الرشيد أن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة الإقراض غير المباشر حتى الآن بلغ 739 منشأة، حصلت على تمويل بقيمة 706 ملايين ريال.

وأوضح أن (منشآت) أطلقت مبادرات وبرامج وخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية (استرداد)، التي استفادت منها 12.656 شركة ناشئة استردت تلك الرسوم، بإجمالي مبالغ وصل إلى 300 مليون ريال، ومن هذه الخدمات إصدار 9 تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيس لمدة عام من التسجيل ببرنامج نطاقات، وإصدار التأشيرات التعويضية.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات مركز دعم المنشآت بلغ 6256 مستفيدا ومستفيدة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتمثل في خدمة دعم الأعمال، الإرشاد، التدريب، والاستشارات، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادره، وتحقق نسبة عالية من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة، إضافة إلى توفير فرص العمل، وتكوين بيئة داعمة للإبداع والابتكار، لافتا إلى أنه سيكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور كبير في تنمية الاقتصاد المحلي، وخلق قيمة مضافة، إذ تبلغ نسبة تلك المنشآت أكثر من 90% من إجمالي عدد المنشآت في المملكة.

استراتيجية لمعالجة تحديات المنشآت

وفي سياق متصل، نوه بأن للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) استراتيجية واضحة تقوم على دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، إلى جانب دورها في تذليل التحديات التي تواجه تلك المنشآت، وتتلخص بالكوادر البشرية وتسهيل الإجراءات الحكومية، وإيجاد فرص التمويل، ولمواجهة تلك التحديات عملت منشآت على مراجعة الأنظمة المتعلقة بالمنشآت وتطويرها، ودعم الجهات الممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز تنظيمية لتشجيع الشركات الناشئة.

ولهذا الهدف قد أسس في (منشآت) مركز دعم المنشآت لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في المملكة.

ويعد المركز الأوّل من نوعه أكبر مركز لدعم المنشآت في المملكة، ويهدف لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمراريتها حيث يُقدم عدداً من الخدمات المُباشرة لرواد الأعمال والمهتمين بمزاولة الأنشطة التجاريّة التي من أهمها خدمات التدريب ودعم وتيسير الإجراءات.

ويضم المركز منصة (مراس) الهادفة لتسهيل إجراءات بدء وممارسة الأعمال التجارية من خلال تقديم جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها رواد الأعمال في بداية مشوارهم التجاري.