عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

المغرب.. التضخم يتباطأ إلى 0.2% في يونيو

المصدر: الرباط – رويترز
رابط مختصر

قالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب تباطأ إلى 0.2% في يونيو/ حزيران مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن ارتفع 0.3% على أساس سنوي في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو/ حزيران.

وظل التضخم الأساسي السنوي مستقرا عند 0.1% على أساس شهري و1.3% على أساس سنوي.

وتتوقع مندوبية التخطيط تباطؤ التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.8% في 2019 من 1.1% في 2018.

كلمات دالّة

#الرباط, #المغرب, #التضخم في المغرب, #اقتصاد المغرب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر