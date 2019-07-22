"جت لي" يسعى لإعادة توزيع ثروات العالم بمساعدة مؤسس فيسبوك

أعلن الممثل الصيني جت لي، البالغ من العمر 55 عاماً، أنه سيترك التمثيل للتفرغ إلى مشروعه الجديد الذي استثمر فيه 150 مليون دولار بمشاركة صديقه مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، ويرى أن مشروعه الجديد يستطيع أن يزيد ثروة الأفراد العاديين إلى ثلاث مرات.

وقال لي إن شركته حققت نجاحات كبيرة، كما ينوي طرحها في سوق المال، وفقا لموقع بيزنس ستريت.

وتابع: "تستخدم شركتنا مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي لكي تقوم بعمليات متاجرة أتوماتيكية، والتي يستطيع من خلالها أي شخص أن يجني مالا.. الكثير من المال. نحن سنطلق هذه الخدمة حصرياً في هونغ كونغ، وسنغافورة وماليزيا.. وحتى في المملكة المتحدة وإيرلندا".

وتصل ثروة لي إلى 300 مليون دولار، ولديه استثمارات أيضاً في صناعة الأفلام وحققت نجاحاً كبيراً، ويأتي استثماره الجديد في قطاع التكنولوجيا المالية الذي أعلن عنه الشهر الماضي، ليمثل تنويعا لاستثماراته، ويسعى إلى نقل مشروعه إلى مستوى جديد عبر شراكته مع صديقه مؤسس فيسبوك.

ويهدف المشروع المتخصص في التكنولوجيا المالية، إلى توزيع الثروات حول العالم، بين 0.1% من تعداد سكان العالم الذين يملكون 90% من الثروات، وباقي سكان العالم.

ويعتقد لي أنه يستطيع أن يقلص هذه النسبة ليصبح 0.1% من سكان العالم يملكون فقط 20% من الثروات، دون أن يحدث أي أزمات مالية عالمية. ويعني هذا بالنسبة للأفراد العاديين أن ممتلكاتهم أو ثرواتهم ستتضاعف مرتين إلى ثلاث مرات.