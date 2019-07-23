الإمارات توقع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الصين

وقعت الإمارات والصين، الاثنين، على 16 مذكرة واتفاقية تفاهم بين مؤسسات إماراتية وأخرى صينية في العديد من المجالات.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البلدان:

1ــ اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين وقعها وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومستشار وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه.

2ــ مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين وزارة التغيير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة الإيكولوجيا والبيئة في الصين.

3ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي للذكاء الاصطناعي بين "مكتب الذكاء الاصطناعي" في مكتب رئيس الوزراء في دولة الإمارات ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

4 ــ مذكرة تفاهم بين مكتب الأمن الغذائي في مكتب رئيس الوزراء في الدولة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية في حكومة منغوليا الداخلية بشأن مشروعين للأمن الغذائي وحديقة متكاملة للزراعة والثروة الحيوانية.

5 ـ مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية الصين لتشجيع المؤسسات الإماراتية والصينية على التعاون التجاري والاقتصادي مع إفريقيا.

6ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين وزارة الطاقة والصناعة في الدولة والإدارة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية.

7ــ مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في الدولة ومعهد كونفوشيوس/ هانبان بشأن إدخال اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم في مدارس الدولة.

8 ـــ مذكرة تفاهم للتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والمتحف الوطني الصيني.

9ـــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط البحرية الصينية الوطنية "cnooc ".

10ــ اتفاق بين الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات والإدارة العامة للجمارك في الصين بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دولة الإمارات وإدارة ائتمان المؤسسات في جمارك الصين.

11 ــ مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية.

12ــ اتفاقية تعاون بين سوق أبوظبي العالمي ومجموعة "إيفيربرايت" لتأسيس المجموعة الصينية مركزها المالي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق أبوظبي العالمي.

13ــ اتفاقية بين سوق أبوظبي العالمي والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية "سي إن إن سي" لإنشاء المؤسسة، التي تعد أكبر المؤسسات المملوكة للحكومة الصينية، مركزا للخزانة ومركزا ماليا وتشغيليا واستثماريا في سوق أبوظبي.

14 ــ مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة جيانغسو للتعاون عبر البحار والاستثمار المحدودة والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.. وقعها فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رئيس مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي.

15ــ مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية "سي إن إن سي".

16ـــ اتفاقية بشأن التعاون البحثي المشترك بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة تشينخوا الصينية.