السعودية.. انخفاض معدل غلاء المعيشة للشهر السادس على التوالي

تراجعت معدلاتُ التضخم (الذي يقيس مؤشر غلاء أسعار المستهكلين) في السعودية، للشهر السادس على التوالي في يونيو، وإن ارتفعت الأسعار بشكلٍ طفيف على أساسٍ شهري. وعلى أساسٍ شهري، ارتفع التضخم بـ 0.2% مقارنةً بشهر مايو.

وأصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء السعودية GaStat اليوم الثلاثاء تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي، الذي أظهر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 105.9 في شهر يونيو 2019م ارتفاعاً من 105.7 في شهر مايو 2019.

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.8%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.5%، وقسم النقل بنسبة 0.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، وأخيراً قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%.

على الجانب الآخر سجَّل ثلاثةٌ من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضاً، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%.

فيما ظلــت أقســـام الصحة والاتصالات والتعليم والتبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.