السعودية تكشف مخططات "القدية".. أضخم مشروع ترفيهي عالمي

كشفت شركة القدية للاستثمار، عن المشروعات التي ستنفذ في المرحلة الأولى من القدية البالغة أكثر من 45 مشروعاً وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة، وعن تكليف 20 شركة للهندسة المعمارية بتصميم 12 معلمًا من المعالم الرئيسية للواجهة وبعض المعالم المهمة الأخرى، إضافة إلى فريق يضم أكثر من 500 محترف من 30 جنسية بالتعاون مع شركة "بيارك إنجلز جروب" الدنماركية، التي تقوم حاليًا ببناء مشاريع من جميع الأحجام، من الأبراج المرتفعة إلى المرافق الإبداعية ومرافق الثقافة والرياضة.

جاء ذلك خلال عرض خاص أقيم اليوم الأربعاء في موقع مشروع القدية، للكشف عن تفاصيل المخطط العام للمشروع، حيث تناول العرض فكرة القدية المتمثلة في بناء مكان يولد الفرص ويكرس القيم عبر تقديم الترفيه والرياضة والفنون، ما من شأنه أن يسهم في توفير أسلوب حياة أكثر نشاطًا وصحة وسعادة، لشباب المملكة الطامحين وأهلها الراغبين بمزيد من التقدم والتطور، ويتماشى مع المبادئ الأساسية لرؤية المملكة 2030، التي تعد مخططا رئيسا يوجه مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المملكة على مدار العقد المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر: "أردنا تطوير هوية للقدية تعبر عن طبيعة التجارب الفريدة التي سنقدمها، ونقوم بتطوير العلامة التجارية التي ترمز إلى المكان، موطن الإلهام والتجارب الجديدة، من خلال توسيع نطاق أفق تجارب الحياة، الذي يحفز الاستثمار، بطابع شبابي حيوي وتفاؤلي، حيث ستلهم القدية زوارها من خلال الترفيه والرياضة والفنون، لاستكشاف آفاق جديدة، وستعمل على رعاية المزيد من الأفراد والمهنيين والمواطنين، لتسهم في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهارا في المملكة.

وأوضح أنه ومع تواصل العمل على تصميم المباني، تم البدء بأعمال الإنشاء والبنية التحتية الأولية للمساعدة على تحقيق الجدول الزمني لعملية التنفيذ الشامل على مدى 4 سنوات، ليتم الافتتاح الرئيسي المقرر في مطلع عام 2023، مبيناً أنه جرى مؤخراً إطلاق "استكشاف التصاميم العالمي" مع مجموعة من المهندسين المعماريين المشهورين من مختلف أنحاء العالم.

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من جهته قال كبير الإداريين في شركة القدية للاستثمار، فيصل المعيذر، في مقابلة مع "العربية" إن 20 شركة ستشارك في تصاميم المشروع الأضخم من نوعه قرب الرياض.

وأضاف المعيذر أن الشركة ناقشت في مؤتمر اليوم الأربعاء، "رسم خارطة الطريق لمشروع القدية، وناقشنا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، والمخطط العام وهو أساس المؤتمر" مؤكداً أن الطموحات تعكس "مشروعاً ضخماً لم يطبق من قبل من حيث التنوع في المنتجات ومن خلال دراستنا للمشروع فهناك شح في المنتجات المشابهة أو الخدمات التي ستقدمها القدية".

وتوقع أن يوفر المشروع الضخم حوالي 25 ألف وظيفة بحلول 2030 وأن يساهم بزيادة الناتج الإجمالي المحلي للسعودية بحوالي 17 مليار ريال، "بجانب انعكاساته على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلق للوظائف ومن دعم في مجالات الترفيه والضيافة والعلوم، وسيكون له تأثير اجتماعي على تطوير الطاقات البشرية".

بدوره قال الشريك ومدير التصميم في شركة "بيارك إنجلز" أندرياس كلوك بيدرسن: "إن موقع القدية المذهل والاستثنائي يرقى إلى مستوى طموحات الفكرة فأراضه الشاسعة من الطبيعة البكر فائقة الجمال تمتد على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً على عتبة الرياض، ويمثل تجسيداً لأول أشكال التنوع الثري الذي سيسهم في صياغة هوية مميزة للقدية، بمناظرها الخلابة على حدود مدينة حضرية كبرى.

جرف طويق

وينقسم موقع القدية بجرف طويق المهيب، حيث الهضبة العلوية، الممتدة إلى حافة الجرف الرأسية، تطل من ارتفاع 200 متر على أرض صحراوية في الأسفل تمتد على شكل "خلجان" في منطقة مفتوحة تحدها حواف الجرف.

وصمم هذا المكان ليكون انعكاسًا لنمط البيئة الفطرية الطبيعية التي نقشت في الأرض على مدى آلاف السنين، ما ترك أثره على الواقع الفيزيائي والثقافي الذي حدد هوية المكان، وذلك بإنشاء نمط جديد للاستفادة من هذه الأرض على نحو يحترم تاريخ تضاريسها الطبيعية ويعززه، من خلال اتباع المسار الطبيعي للمياه عبر الموقع وإنشاء النمط الرئيسي لهيكل المشروع وهو محور أخضر يمتد عبر الموقع ويشتمل على مساحات خضراء ومتنزهات رائعة.

وستنشئ جميع أنظمة النقل الأساسية وأنظمة المرافق والبنية التحتية وشبكات الفضاء المفتوح وفق منظومة المحور الأخضر، وسيشكل هذا المحور في القدية تغايرًا حادًا مع الأراضي المحيطة بالمشروع.

وأنهت شركة القدية للاستثمار وضع المخطط العام لمشروع القدية والمكون من خمس مناطق تطويرية رئيسية وهي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والجولف والمنطقة السكنية، لتصبح بذلك "عاصمة الترفيه والرياضة والفنون" وتتميز كل منطقة بعناصر مخصصة، تتكامل مع بقية عناصر النظام على نحو يعكس المثل والأهداف البيئية للمشروع بمجمله، الأمر الذي يميز هذه العناصر جميعها هو مدى تكاملها مع بعضها.

كما ستنشئ منطقة "الرياضة والصحة" من أجل الذين يطمحون إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز لياقتهم البدنية من خلال المرافق والأنشطة الرياضية، حيث تتكرس لديهم الكثير من المهارات التي يكتسبونها من الرياضة لارتقاء بأسلوب حياة صحي ونشط، وفي بناء أبطال غد المملكة.

أما منطقة "المتنزهات والوجهات الترفيهية" فقد صممت لتوفر للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب فريدة مع عائلاتهم، تغمر قلوبهم بالفرح وتثري مخيلتهم بذكريات لا تنسى.

وتتيح منطقة "الحركة والتشويق" للزوار إطلاق العنان لإمكاناتهم من خلال الفعاليات والتجارب وفرص استكشاف أحدث التقنيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

منطقة الثقافة والفنون

ومن خلال منطقة "الثقافة والفنون" ستوفر القدية لزوارها فرص تذوق الفنون في بيئة ثقافية ملهمة وتحفزهم على الارتقاء بتقديرهم لمدى أهميتها في توسيع أفق الخيال المبدع وإثراء الحياة. وتشجع "الطبيعة والبيئة" الزوار على تقدير جمال الطبيعة والحفاظ عليها وتعزز إدراكهم لمدى أهمية هذا النظام البيئي الصحراوي المميز، وذلك من خلال استكشاف تجارب ملهمة في أحضان الطبيعة.

وصمم مخطط القدية خصيصًا للمشاة، وذلك بهدف تحفيزهم على التجول مشيًا على الأقدام للتأمل والاستمتاع بروعة المكان، ويتحقق هذا من خلال تحديد مواقع وقوف المركبات ونقاط دخولها عبر أنحاء الموقع، وبتقسيم كل منطقة إلى "حلقات" محددة بمسافة مريحة للمشي، مع التركيز على التصميم البيئي لمناطق المشاة بحيث تكون مريحة وممتعة، حيث تتميز ممرات المشاة بأنها محددة وواضحة، وتتخللها معالم ومشاهد جذابة ولافتة للأنظار.

وتتميز كل المناطق الخمسة بجوانب مختلفة، إلا أن ذلك لا يعني أنها مناطق جغرافية منفصلة، فالعناصر الأساسية التي تتضمنها كل منها تشكل جزءًا من العناصر الأساسية للمشروع وتجسد الأفكار الأساسية المبنية عليها القدية، كما تتصل مناطق المشروع مع بعضها من خلال مجموعة من وسائل النقل المتطورة أو ممرات المشي أو مسارات ركوب الدراجات أو الحافلات أو المركبات ذاتية القيادة.

ويتكامل المخطط بمجمله، على نطاق أوسع، من خلال مجموعة من التجارب التكاملية، عبر ميزة مشتركة تتمثل في التوجه نحو بناء عالم صديق للمشاة.

منتجع الترفية

ويقع منتجع الترفيه في الجهة الخلفية للجرف التي تشكل خليجيا مركزيًا من خلال ما يسمى "جرف الأيقونة"، وهو الشكل الجيولوجي الذي استلهم منه شعار القدية حيث أصبح المشهد الرأسي الدرامي لهذه الجيولوجيا تتخللها "فقاعات الإلهام" وتم تقديمها بخمسة ألوان ترمز إلى الركائز الخمسة في القدية، ويمتد المنتجع وهو قلب القدية النابض، على مساحة بعرض ميل واحد وبطول ثلاثة أميال، ويشتمل على أربع مناطق جذب رئيسية تحيط بمنطقة خاصة بمحلات التجزئة والترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الفندقية المميزة.

وتوجد إلى جوار منطقة المحلات التجارية والمطاعم والترفيه، التي تمتد على مساحة خمسة عشر هكتارًا، منطقة مخصصة للأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق حيث يمكن استضافة الفعاليات التي تستقطب ما بين خمسة آلاف حتى أربعين ألف زائر، ويتخللها مرافق التزلج على الماء والجليد وركوب الدراجات.

وستضم المرحلة الأولى من المشروع مدينة للألعاب الترفيهية "6 فلاجز القدية"، وهي مدينة ترفيهية عائلية توفر أنشطة المرح والترفيه موزعة على ست مناطق مخصصة، أما الوجهة الترفيهية المسورة الثانية فهي عبارة عن حديقة الألعاب المائية التي توفر مجموعة متنوعة من ألعاب الركوب والمرافق الترفيهية المبتكرة، كما تشتمل أيضًا على منتجع فندقي متكامل حيث يمكنك مواصلة الاستمتاع داخل الحديقة على مدار اليوم.

حلبة السرعة

وستقام في المعلم الثالث وهو "حلبة السرعة" الأحداث والفعاليات العالمية لرياضة السيارات، حيث يستمتع المتفرج والسائق على حد سواء، وتشمل مضامير وصالات عرض ومحلات تجزئة وناد للسائقين وفندق فاخر، ويطل مركز المدينة على منتجع الترفيه من ارتفاع 200 متر، ويتصل بمنتجع الترفيه في الأسفل بواسطة نظام سكة حديد معلقة، ويضم مجمعات سكنية وتجارية ومحلات تجزئة تقام حول ممرين محوريين متقاطعين للمشاة يربطان بين مجموعة كبيرة من المرافق المميزة، وهو عبارة عن قرية مخصصة للرياضة والفنون وتعمل على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، حيث يمكن العيش والعمل وقضاء أوقات ممتعة.

ويشتمل مركز المدينة على وحدات سكنية ومكاتب ضمن بيئة تركز على مجالات الإبداع والضيافة والرياضة التي تمثل أساس فكرة القدية، وهي قرية متعددة الاستخدامات، تطل على مشاهد بانورامية رائعة تجمع بين منتجع الترفيه في الأسفل وكل من منطقة "الحركة والتشويق" ومنطقة "الطبيعة" في الاتجاهين المعاكسين، ويكتمل المشهد البانورامي مع منطقة "الجولف والحي السكني" التي تقبع في المنتصف.

وتتعزز حيوية المشهد الحضري من خلال تنوع البرامج والمرافق المحيطة به، حيث يمتد من حافة المدينة ليلاقي مركز المترو ومركز العبور، ويستمر إلى ساحة الجرف حيث تتلاقى أجمل المناظر ونقاط الربط معًا حول مركز الفنون الأدائية في القدية.

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من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، في مقابلة مع "العربية" أن إطلاق مخطط تصاميم مشروع مدينة "القدية" الضخم قرب الرياض، يعكس اقتراب بدء المراحل التنفيذية الأولى والتي ستولد فرصاً استثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي الذي سيكون عليه العبء الأكبر، فيما يتعلق بالتطوير وتنمية المناطق الترفيهية وفق رؤية عالمية.

ووصف البوعينين ما جرى من عرضه في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، حول المشروع بأنه سيكون على شكل مدن سياحية متكاملة، تغني زائرها عن مغادرتها عبر توفير كل خدمات الإقامة والفنادق والترفيه، والتنوع في الخدمات، عبر المستهدفات المحددة للمشروع.

وقال إن من "الجميل تجزئة المشروع وفق فترات زمنية محددة، على أن تكون 2023 بداية افتتاح المدينة بمرافقها الأساسية لاستقبال السياح".

ويقع مشروع القدية على بعد 45 كم من مدينة الرياض، حيث سيتم تطويره على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً بمساحة تطويرية تشكل 30% من المساحة الإجمالية، لتبقى المساحة المتبقية من أرض المشروع للمعالم الطبيعية. وستخلق القدية فرصاً اقتصادية، وسيوفر المشروع الآلاف من الوظائف الجديدة التي من شأنها أن تحفز تطوير قطاعات جديدة للمساهمة في تعزيز اقتصاد متنوع والجمع بين نمط حياة نشطة وصحية.