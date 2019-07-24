هيئة الاتصالات السعودية: سنقدم خدمات 5G متطورة للحجاج

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عبدالعزيز الرويس عن "زيادة أبراج اتصالات الجيل الخامس 5G من 3 أبراج العام الماضي إلى 37 برجاً لرفع مستوى الخدمات المقدمة للاتصالات في مناطق مكة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

وأكد الرويس في مقابلة مع "العربية" على هامش جولته التفقدية لخدمات الاتصالات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حرص الوزارة على "تقديم خدمات اتصالات حضارية مطورة تليق بالمملكة للحجاج والمعتمرين وزوار المملكة في هذه الفترة من العام".

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كما كشف محافظ الهيئة عن "رفع سرعة الإنترنت هذا العام إلى 46 ميغابت بالثانية، مقارنة مع 26 ميغابت بالثانية العام الماضي، بزيادة 80%" موضحاً أن "هذه الجهود تتزامن مع خطة مراجعة للتأكد من جودة الخدمات".

وشرح أن خطة مراجعة الخدمات تتضمن 4 محاور أولها فرق تفتيش لمراجعة جودة الشبكة وضمان عدم تداخل الترددات، وفق أخرى لمراقبة سير العمل في شبكات وأبراج الاتصالات، بجانب مراقبة منافذ شركات الاتصالات لضمان عدم الازدحام فيها لدى تقديم خدماتها للحجاج، إضافة إلى مراجعة مواصفات الخدمات وتلقي الشكاوى ورفعها للجهات المختصة بها.