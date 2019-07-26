305 مليارات درهم تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي

نمت التجارة الخارجية للدولة مع الاتحاد الأوروبي خلال العام 2018 بنسبة 4%، لتصل إلى 305 مليارات درهم (83 مليار دولار)، مقابل 275.5 مليار درهم (75 مليار دولار) خلال العام 2017، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وأظهرت البيانات، أن ارتفاع إعادة التصدير من الإمارات إلى أوروبا خلال العام الماضي 26%، إلى 75.3 مليار درهم (20.5 مليار دولار)، مقابل 51.5 مليار درهم (14.5 مليار دولار)، كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى 24.5 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، مقابل 17.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار) بنمو 42%، فيما استقرت قيمة الواردات لفترة المقارنة حول 204.5 مليار درهم (55.7 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وارتفعت قيمة التجارة المباشرة بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2018 إلى 219.7 مليار درهم (59.8 مليار دولار)، مقابل 211.5 مليار درهم (57.6 مليار دولار) بنمو 4%، كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 85.2 مليار درهم (23.2 مليار دولار)، مقابل 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار) بنمو 33%، خلال فترة المقارنة.

وتضمنت قائمة أبرز سلع التجارة الخارجية بين الجانبين في بند الواردات، سلع الألماس والسيارات والمركبات الجوية والذهب، وفي بند الصادرات غير النفطية الألمنيوم الخام والذهب والحلي والمجوهرات، وفي بند إعادة التصدير الألماس والحلي والمجوهرات وأجزاءها والمحركات ذات المكابس.

ومن الجدير بالذكر، الإشارة إلى أن مساهمة تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهمت في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.