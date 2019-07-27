فرنسا لن تلغي ضرائب عمالقة التكنولوجيا رغم تهديد ترمب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراء مضادا كبيرا" بحق فرنسا عما قريب بعد أن أعلنت باريس عن ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.

وكتب ترمب على تويتر "إذا كان لأي أحد أن يفرض ضرائب عليهم، فينبغي أن يكون بلدهم، الولايات المتحدة. سنعلن قريبا عن إجراء مضاد كبير ردا على حماقة ماكرون".

وستمضي فرنسا قدما في فرض ضريبة تاريخية على عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك على الرغم من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية انتقامية على النبيذ الفرنسي، بحسب "فرانس برس".

بعد انتقاد ترمب "حماقة" الضريبة في تغريدة الجمعة ووعد بإجراء متبادل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير إن "فرنسا سوف تنفذ ذلك" على أي حال.

وفقًا لمكتب لو ماير فإن "فرض الضريبة العالمية على النشاط الرقمي يمثل تحديًا يهمنا جميعًا". وقال إن الضريبة يقصد بها أن تكون تدبيرا مؤقتا في انتظار مفاوضات حول اتفاق ضريبي دولي.

وأضاف أن الإجراء الفرنسي لا يستهدف الشركات الأمريكية فقط، بل يتعلق فقط بالإيرادات داخل فرنسا، لا سيما الشركات التي تستخدم بيانات المستهلك لبيع الإعلانات عبر الإنترنت.

كما قال إن الإجراء مصمم لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب الفرنسية من خلال إنشاء مقر أوروبي في دول الاتحاد الأوروبي منخفضة الضرائب.