رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية في السعودية

يبدأ رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في السعودية، اعتباراً من الأحد 28 يوليو 2019 بحسب مكاتب استقدام قالت إنه بات مسموحاً لها توثيق عقود استقدام للعمالة الإثيوبية بعد أن كان ذلك الإجراء معلقاً لنحو عامين.

وبموجب اتفاق وزارتي العمل في البلدين، فقد جرى الاتفاق على استئناف استقدام العمالة، ورفع راتبها من 900 ريال إلى 1000 ريال، مع إتاحة خيار العمل المؤقت، عن طريق الشركات أو المكاتب.

وتقدر مكاتب الاستقدام، تكلفة العمالة الإثيوبية في المنازل، بمبلغ يتراوح بين 9 آلاف و11 ألف ريال، مقارنة مع 7 آلاف ريال في السابق، بحسب صحيفة "عكاظ".

وقد شهدت إجراءات ومعايير ومتطلبات استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، تطورات عدة أبرزها اعتماد برنامج العمالة المنزلية "مساند"، الذي يشكل برنامجاً متكاملاً يسهل عمليات الاستقدام لمختلف الجهات ذات العلاقة.

وتحرص وزارة العمل السعودية على توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة لتلبية الطلب على العمالة المنزلية المدرَّبة والماهرة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من تأهيل العمالة طبياً واجتيازها المعايير اللازمة للعمل في المملكة.