هؤلاء الأوروبيون الخمسة مرشحون لقيادة صندوق النقد الدولي

قال مسؤول فرنسي إن حكومات الاتحاد الأوروبي تعمل على اختيار مرشح أوروبي واحد من قائمة تضم 5 مرشحين لخلافة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي.

وقال المسؤول إن قائمة المرشحين التي ستختار دول الاتحاد الأوروبي منها تضم يروين ديسلبلوم الرئيس الهولندي السابق لمجلس وزراء مالية منطقة اليورو وناديا كالفينو وزيرة الاقتصاد الإسبانية وماريو سنتينو الرئيس البرتغالي لمجلس وزراء مالية اليورو وأولي رين محافظ البنك المركزي الفنلندي وكريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للبنك الدولي.

وتقود فرنسا عملية اختيار مرشح أوروبي.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي تبنى عملية "منفتحة وقائمة على الجدارة وشفافة" لاختيار مدير جديد يحل محل كريستين لاغارد، بهدف اختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر تشرين الأول.

ولم يشر المكتب في بيانه إلى أي مرشح محتمل بعينه، لكنه قال إن المدير المقبل يتعين أن يكون ذا "سجل متميز" فيما يتعلق بصناعة القرار الاقتصادي رفيع المستوى فضلا عن امتلاك مهارات الإدارة والدبلوماسية المطلوبة لإدارة مؤسسة عالمية ضخمة.