ترمب: الاحتياطي الفيدرالي يحيط بأعناقنا!

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الحالي إلى أضعف وتيرة منذ الربع الأول من العام 2017، ليبلغ 2.1%، وهو ما جاء أفضل بقليل من متوسط توقعات وول استريت البالغ 2%.

وزاد نمو إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 4.3%، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2017.

وفي تعليق على هذه البيانات، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة الجمعة، إن النمو في الربع الثاني لم يكن سيئاً بالنظر إلى الحمل الثقيل جداً المحيط بالأعناق من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.