بنك أوف أميركا يحذر: حدوث فجوة تمويلية في مصر "أمر محتمل"

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر.

وأشار البنك إلى ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.

وأضاف البنك أن البنك المركزي يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا مقارنة بالأسواق الناشئة للحفاظ على جاذبية الدين المحلي في إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من العام المقبل.