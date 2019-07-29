ترمب: ننسق مع جونسون على اتفاق تجارة مهم بعد البريكست

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعمل على اتفاق تجارة "مهم للغاية" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بعد التحدث هاتفيا مع جونسون: "نحن نعمل بالفعل على اتفاق تجارة.. أعتقد أنه سيكون اتفاق تجارة مهماً للغاية".

وقال ترمب إن الدولتين كانتا "تتعرضان لعرقلة في مجال التجارة" بسبب علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، مضيفاً "يمكننا القيام بـأعمال تجارة أكثر".

ونقلت وكالة "برس أسوسييشن" عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قوله إن "الزعيمين أعربا عن التزامهما بإبرام اتفاق تجارة حرة طموح وبدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

وقال ترمب، الذي وصف الزعيم البريطاني بأنه "صديق"، إنه هنأ جونسون في الاتصال الهاتفي على منصبه الجديد قائلا "أتوقع أنه سيكون رئيس وزراء عظيما".