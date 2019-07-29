وزير خارجية بريطانيا: نستعد لاحتمال "الطلاق الفوضوي"

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن الحكومة تستعد لمواجهة احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وستكون جاهزة للانسحاب في الـ31 من أكتوبر تحت أي ظرف.

وأوضح راب أن الحكومة تعمل جاهدة على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد، لكن ذلك لا بد أن يتضمن إلغاء الترتيب "غير الديمقراطي" الخاص بأيرلندا، في إشارة إلى الـ Backstop.

وأضاف أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أصدر تعليمات لتكثيف الاستعدادات لمواجهة هذا الاحتمال.



وقال أحد النواب المعارضين، إن مجموعة من النواب يتحركون لمنع الخروج دون اتفاق، لكن لم يتضح ما إذا كان البرلمان سيتمكن من تجنب هذا السيناريو.