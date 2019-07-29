وزير مالية مصر: القانون الجديد لضريبة الدخل خلال شهرين

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في لقاء مع العربية، إن القانون الجديد لضريبة الدخل سيكونُ جاهزا خلال شهرين، مضيفا أنه تم الاتفاق على تشكيلِ لجنة لإجراء تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية نمت بـ17% إلى 660 مليار جنيه.

وشدد على أن التعديلات التي تسعى إليها وزارة المالية سواء في قانون الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة، تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التي تؤدي إلى اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشي مع طلبات المجتمع الضريبي في هذا الشأن.

وأكد أنه لا مساس نهائيا بسعر الضريبة أو السياسة أو الفلسفة الضريبية المستقرة حاليا.

وفي سياق منفصل، توقع وزير المالية إصدار سندات بقيمة مماثلة للعام الماضي قد تصل إلى 7 مليارات دولار.