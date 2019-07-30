مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش أداء ميزانية السعودية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك، مستعرضاً خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

وشملت المناقشات العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام الحالي، للمملكة، والذي تضمن تحليلاً لمؤشرات الاقتصاد الوطني، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الإنتاجية في نمو الناتج المحلي، وأبرز محركات النمو الاقتصادي واتجاهات الاقتصاد الدولي.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الربعي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي اشتمل تفصيلاً شاملاً للأداء الكلي للبرامج، واستعراض حالة التمويل والإنفاق، إضافة إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه مراحل الإنجاز وإجراءات الحد منها.

وناقش المجلس العرض المقدم من لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي في شأن ميزان المدفوعات والمستهدفات الرئيسة.