الخسائر تطارد قطاع السيارات بمصر.. "خليها تصدي" حملة مستمرة

تسببت الحملة الشعبية التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "خليها تصدي" في مواجهة قطاع السيارات بمصر لخسائر عنيفة خاصة مع انتشار الحملة على نطاق واسع.

حيث سجلت مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، وهو ما أرجعه تجار ووكلاء توزيع سيارات إلى الحملة التي تسببت في تكدس السيارات في الموانئ المصرية منذ منتصف العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، أن مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 74.08 ألف سيارة، مقارنة بنحو 79.47 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 51.31 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 4% على أساس سنوي لتسجل 7053 وحدة.

يذكر أن عدداً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تحت شعار "خليها تصدي" قبل سنوات لكنها انتشرت على نطاق واسع مع بداية يناير الماضي.

وتهدف الحملة إلى مقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة لمواجهة تجار السيارات بعد وصول نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر %، وعدم انعكاس تلك التخفيضات على أسعار المبيعات في السوق المحلي.

وفي تصريحات أمس، قال المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، محمد شتا، إن حملة مقاطعة شراء السيارات نجحت منذ تأسيسها في تخفيض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 30%، بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه، حسب نوع السيارة.

وأوضح أن شركة "إم جي" الصينية خفضت أسعار سياراتها 70 ألف جنيه نتيجة مقاطعة الشراء من جانب الحملة، إلى جانب انخفاض قيمة الدولار، وإحجام التوكيلات عن استيراد دفعات جديدة.

وتوقع المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، اختفاء السيارات الصينية من السوق المصري خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض عناصر الأمان، إضافة إلى المنافسة القوية مع السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وقال أشرف عبد العزيز، صاحب معرض سيارات في الجيزة، إن حركة البيع والشراء في سوق السيارات تكاد تكون متوقفة، خاصة في السيارات الزيرو، وأيضاً هناك ركود كبير في سوق السيارات المستعملة ولكن ليس بنفس الحدة التي تشهدها سوق السيارات الزيرو.

وأوضح لـ"العربية.نت"، أن الأسعار انخفضت بالفعل مع اتجاه شريحة كبيرة من المصريين لمقاطعة شراء السيارات خلال الفترات الماضية، مؤكداً أن السوق يعمل منذ فترة على تدوير السيارات الموجودة به فقط دون دخول سيارات جديدة.