إيران تحذف 4 أصفار من عملتها وتستبدل الريال بالتومان

أعلنت الحكومة الإيرانية الموافقة على قرار حذف 4 أصفار من عملتها المتدهورة واستبدال الريال بالتومان في التعاملات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن هذا التغيير يأتي بهدف الحفاظ على سمعة العملة الوطنية مقابل عملات الدول الأخرى، وكذلك تسهيل المعاملات بين الناس".

كما قال إن حذف الأصفار الأربعة يساعد على توفير الورق، وكذلك إعادة تداول المسكوكات في السوق".

وذكر ربيعي أن هذا المشروع سيتم إرساله إلى البرلمان لإقراره، بحيث تصبح كل 10 آلاف ريال توماناً واحداً، ويبقى التعامل بالريال بين البنوك فقط.

وكان البنك المركزي الإيراني، قد دعا الحكومة إلى الإسراع في مشروع حذف 4 أصفار من عملة الريال مع استمرار انخفاض قيمتها إلى أكثر من 4 أضعاف، بفعل التدهور الاقتصادي والعقوبات الأميركية.

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ويقول البنك المركزي إن السبب في هذا التغيير يعود إلى زيادة حجم العملات الورقية في التعاملات النقدية، واستخدام الأرقام الكبيرة في المعاملات اليومية البسيطة والمسائل الحسابية الناتجة عنها.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، أدى انخفاض سعر الريال بشكل مضطرد، بالإضافة إلى مضاعفة معدلات التضخم إلى تزايد العملات الورقية.

ويؤكد خبراء اقتصاديون عدم جدوى عملية حذف الأصفار في زيادة قيمة العملة، وذلك بسبب عدم قيام الحكومة بإصلاحات أساسية في النظام النقدي والمصرفي في البلاد.