هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع "يوني-بايو" و"إضافات" بـ200 مليون دولار

وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، بمقرها الرئيس اليوم مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليون دولار، مع شركة "يوني-بايو" الدنماركية وشريكتها السعودية "إضافات"، حيث تعتزم الشركتان بموجب هذه المذكرة بناء منشأة لصناعة البايو بروتين داخل المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم من طرف الهيئة العامة للاستثمار، محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العُمر، ومن طرف شركة "يوني-بايو"، الرئيس التنفيذي هينريك بوش لارسن، والرئيس التنفيذي لشركة "إضافات" الدكتور ناصر بن كدسه، بحضور وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، والمدير العام التنفيذي لقطاع البتروكيماويات والنفط والغاز المهندس أحمد العبيدي.

وكشف العمر عن أهمية هذا المشروع على مستوى توطين التقنية ونقل المعرفة في مجال الصناعات الكيميائية في المملكة، منوهاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير مصادر مستدامة لأغذية الأسماك والمواشي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، في قطاع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، مضيفاً أن أهمية قطاع البتروكيماويات تكمن في كونه جزءاً من برنامج التنوع الاقتصادي للمملكة الهادف إلى توفير مصادر دخل متعددة من خلال مضاعفة قيمته خلال العقد القادم.

من جانبه عبّر الرئيس التنفيذي لـ يوني بايو السيد هنريك لارسن عن أهمية هذا المشروع في المملكة، بالعمل مع شريك سعودي للمساهمة في خطط التنمية بالمملكة، وجزءاً من تطوّرها الاقتصادي في تطوير الأعمال وتوطين التقنية والاستعانة بالكوادر السعودية وتوظيف خبراتها في هذا المجال.