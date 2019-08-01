سلطنة عُمان: لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة

أكدت وزارة المالية أنه لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى وثيقة إصدار سندات سيادية أظهرت أن سلطنة عمان أرجأت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021.

وكان من المتوقع أن تبدأ مسقط العمل بضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي لتعزيز الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط.

ويأتي ذلك بعد مطالبات من صندوق النقد الدولي بفرض الضريبة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.

يذكر أن مسقط جمعت 3 مليارات دولار من إصدار سندات الأسبوع الماضي.