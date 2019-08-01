381.8 مليار درهم مبيعات متوقعة للتجزئة في الإمارات حتى 2023

كشفت "جلف ماركيتنج جروب" للتجزئة أن "مهرجان مفاجآت صيف دبي 2019" كان النسخة الأكثر نجاحاً في تاريخ مشاركاتها بالحدث حتى تاريخه، حيث حققت متاجرها في دولة الإمارات نمواً من خانتين في مبيعات التجزئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وتخطت مبيعات متاجر التجزئة التابعة للشركة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014 خلال الموسم لمهرجان الصيف الحالي.

وتوقع تقرير جديد نشرته شركة "ألبن كابيتال" بأن قطاع التجزئة في الإمارات سيشهد نموّاً متواصلاً خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% بدءاً من عام 2018 حتى 2023 لتصل قيمتها إلى 104 مليارات دولار (381.8 مليار درهم) مع نهاية الفترة، بحصة تبلغ نسبتها 33.8% من إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركيتنج جروب: "لطالما اشتهرت دبي بعروض التجزئة الاستثنائية. لذلك فإن مبادرات على غرار مهرجان مفاجآت صيف دبي تساهم إيجاباً في تعزيز سمعتها الرائدة وتستقطب اهتمام سكانها وزوارها على حد سواء. ولا شك أن التعاون الواسع بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والقطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق أفكار جديدة وعناصر إبداعية إلى نسخة هذا العام من المهرجان، هي عوامل في غاية الأهمية ساهمت في تحقيقنا لتلك النتائج.

وأضاف "تزامناً مع قرب انطلاق الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، نحن على ثقة بأن قطاع التجزئة بدبي على أهبة الاستعداد للاستمرار بالنمو باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم".