نشاط المصانع الأوروبية ينكمش بأسرع وتيرة في 6 سنوات

أظهر مسح متخصص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أواخر 2012 متضرراً من هبوط الطلب.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع الذي تصدره آي اتش إس ماركت 46.5، مرتفعا بشكل ضئيل عن القراءة الأولية البالغة 46.4 لكنه أقل من القراءة المسجلة في يونيو البالغة 47.6. وهذا الشهر السادس على التوالي الذي يبقى فيه المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

والقراءة التي سجلها المؤشر في يوليو/تموز هي الأدنى منذ ديسمبر 2012.



وهبطت الطلبيات الجديدة لتاسع شهر على التوالي وخفضت المصانع عدد العاملين لثلاثة أشهر متتالية.