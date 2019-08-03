بكين تخشى اتفاق التجارة مع واشنطن.. لماذا؟

قال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي إن اليابان والولايات المتحدة حققتا "تقدما كبيرا" في تضييق خلافاتهما بشأن التجارة واتفقتا على عقد اجتماع آخر على مستوى وزاري في وقت لاحق هذا الشهر.

وأبلغ موتيجي الصحفيين بعد اجتماعه مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إنه في حين أن البلدين لم يحددا مهلة معينة لاتفاق، فإنهما يتشاركان الحاجة إلى تحقيق إنجازات في موعد مبكر.

وسئل موتيجي عما إذا كانت طوكيو وواشنطن يمكنهما الوصول إلى اتفاق هذا الشهر، فأجاب قائلا "ذلك سيتوقف على نتيجة المفاوضات القادمة... لا شك أننا نحقق تقدما في المحادثات".

وقال موتيجي إنه سيجتمع مع لايتهايزر مجددا في وقت لاحق هذا الشهر. وامتنع عن القول عما إذا كانت هناك خطط لأن يجتمع زعيما الولايات المتحدة واليابان على هامش قمة مجموعة السبع في وقت لاحق هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للتجارة.

وقال بعد اجتماعه مع لايتهايزر الذي استمر يومين "حققنا تقدما كبيرا صوب نتيجة جيدة في موعد مبكر... تمكنا من تضييق الكثير من خلافاتنا".

ومارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطا على طوكيو لتسريع المحادثات من أجل إبرام اتفاق ثنائي للتجارة يفتح سوق اليابان أمام البضائع الأميركية، وخصوصا في مجال الزراعة، وإصلاح ما يعتبره اختلالا ضخما في التجارة بين البلدين.

وتخشى اليابان تقديم تنازلات كثيرة في مجالات ذات حساسية سياسية، مثل الزراعة، بدون أن توافق واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على أجزاء السيارات اليابانية.

وامتنع موتيجي عن الكشف عن تفاصيل عن حجم التقدم الذي تحقق في المفاوضات بشأن الزراعة وأجزاء السيارات. لكنه قال إنه لمس بوادر على أن الجانب الأميركي مستعد لتقديم بعض التنازلات.