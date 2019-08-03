ترشيح البلغارية جورجيفا لرئاسة صندوق النقد الدولي

قالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا، إنها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في البنك بعد أن اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وقالت جورجيفا، وهي مواطنة بلغارية، في تغريدة على تويتر إنها طلبت، بعد التشارو مع رئيس لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي، إجارة إدارية أثناء فترة الترشح لصندوق النقد الدولي.

ويقبل صندوق النقد الترشيحات حتى السادس من سبتمبر/أيلول ويهدف لاختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر تشرين الأول.

واختارت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة الجمعة.

وحصلت جورجيفا البالغة من العمر 66 عاما على مساندة من غالبية دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشح الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.

وقال ماريو سينتينو الذي يرأس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو "تهانينا لجورجيفا على اختيارها مرشحة أوروبية لرئاسة صندوق النقد الدولي. في مواجهه تزايد التوترات العالمية فإن من الضروري دعم صندوق النقد الدولي كرمز للتعددية".