أردوغان: سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر عقب التخفيضات التي أعلنها البنك المركزي في الآونة الأخيرة وتعهد بانخفاض التضخم.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار فائدته الرئيسية 425 نقطة أساس بشكل أكبر من المتوقع إلى 19.75 %، الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الركود في أول خطوة للابتعاد عن حالة الطوارئ التي أقرها خلال أزمة العملة العام الماضي.



وقال أردوغان إن "البنك المركزي خفض أسعار الفائدة وسيتم خفضها بشكل أكبر".



"أدعو كل المواطنين والجميع إلى ضرورة تجاهل التكهنات بشأن اقتصادنا .. عليكم فقط أن تأدوا عملكم".