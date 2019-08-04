أميركا واليابان تستهدفان اتفاقاً تجارياً بحلول سبتمبر

نشرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية اليوم الأحد، أن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على السعي للتوصل لاتفاق عام بشأن التجارة الثنائية بحلول سبتمبر/أيلول من أجل تقريب وجهات النظر إزاء الرسوم على اللحوم وقطاع السيارات.

وفي إطار حملته لتصحيح ما يصفه بالخلل في موازين التجارة العالمية حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليابان على فتح قطاع الزراعة الذي يتسم بحساسية سياسية فضلا عن تقليص صادرات السيارات للولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر تشارك في مفاوضات التجارة لم تسمها أنه جرى التوصل للاتفاق خلال اجتماع بين وزير التجارة الياباني توشيميتسو موتيجي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن الجانبين يأملان في التوصل لاتفاق تجاري قبل اجتماع رئيس وزراء اليابان شينزو ابي والرئيس الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

ويوم الجمعة الماضية قال موتيجي للصحفيين عقب اجتماعه مع لايتهايزر إن الجانبين أحرزا "تقدما كبيرا" في تضييق هوة الخلاف بشأن التجارة واتفقا على عقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء في وقت لاحق هذا الشهر.