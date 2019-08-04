ترمب: المستهلك الأميركي لم يتحمل عبء فاتورة الصين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الأمور تسير بشكل جيد مع الصين، مصرا على أن المستهلكين الأميركيين لا يتحملون عبء الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن المواطنين هم من يسددون الفاتورة.

وكتب ترمب على تويتر "الأمور تسير بشكل جيد جدا مع الصين. يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلا عن ضح مبالغ نقدية ضخمة كي يستمر العمل. حتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم. لم نتلق مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وقرر ترمب بشكل مفاجئ الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% علي واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار ما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة في الحرب التجارية، بينهما دامت شهرا. وتوعدت الصين بالرد.

وأظهرت دراسة نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مارس آذار أن المستهلك الأميركي تحمل كل تكلفة الرسوم التي فرضت في 2018.