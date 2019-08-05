حكومة اليمن تدعو الشركات الروسية للمساهمة بإعادة الإعمار

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين عددًا من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الوزير اليمني رغبة اليمن في تعزيز العلاقات مع الجانب الروسي وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية ودعوة الشركات الروسية للمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وللاستثمار في مجالات النفط والغاز والاتصالات والثروة الزراعية والسمكية.

من جهته رحب السفير الروسي بمبادرة اليمن لإعادة تفعيل اللجنة الحكومية الروسية اليمنية للتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لدعم مسارات السلام والاستقرار في اليمن لتجاوز التحديات الراهنة.