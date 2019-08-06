دعوة لزيادة دعم الشركات لمبادرات المسؤولية الاجتماعية

دعا رئيس نادي الهوايات في دولة الإمارات، عارف بن علي العبار، الشركات والمؤسسات الكبرى، لزيادة دعمها لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، التي تنصب على تهيئة النشء والجيل الجديد للتعامل مع تطورات الاقتصاد الرقمي المتسارعة.

وقال عارف العبار في بيان صحافي للإعلان عن فعاليات "نادي الهوايات" إن مبادرات المسؤولية المجتمعية تعد سمة مهمة من سمات المؤسسات الكبرى التي تحرص على تخصيص الدعم للمجتمع المحلي، وتنشئة جيل قادر على مواكبة تطورات الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المبادرات التي تدعم الابتكار ومفاهيم التميز لدى الشباب.

وقال إن "نادي الهوايات" أطلق فعاليات عدة آخرها معسكر راشد الصيفي، والذي سيقام حتى 20 أغسطس 2019، في مقر نادي الهوايات بدبي، تحت شعار "في حب محمد بن راشد" مؤكداً أهمية أن تضطلع المؤسسات الكبرى، في تخصيص مبادرات مستمرة على مدار العام تستهدف استغلال الطاقات لدى الأطفال والشباب، وتوجيهها في مصلحة التطور الاقتصادي والتنموي والفكري الذي تشهده المنطقة ودولة الإمارات خصوصا.

وأشار إلى إقبال الشباب في مختلف أنحاء العالم على كل ما هو رقمي ومتطور، وبخاصة ما شهده العالم من منافسات ضخمة للألعاب الإلكترونية العالمية، على سبيل المثال مثل لعبة "فورت نايت" Fortnite والتي حصد المتنافسون فيها في نيويورك، جوائز بمجموع 30 مليون دولار الشهر الماضي، عاقداً للمقارنة بافتقار المنطقة العربية لمثل هذه المنافسات أو المبادرات التي تستغل طاقات ضخمة موجودة لدى الأطفال والشباب والمراهقين.

وقال عارف العبار إن تطور الاقتصاد الرقمي، يحتم على الشركات تغيير نظرتها في دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، والنظر إلى جيل الشباب على أنهم العنصر الأهم في معادلة الابتكار وبالتالي تخصيص الميزانيات الكافية لدعم البرامج المعززة لقدرات الشباب على الانخراط في برامج تدريبية وتثقيفية تزيد من مهاراتهم وتعزز النهم الكبير لديهم وشغفهم في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا.

ونصح عارف العبار الشركات الكبرى، في توجيه دفة رعايتها ضمن مسؤولياتها المجتمعية، إلى برامج مستدامة على مدار العام موجهة نحو الشباب، لاستهداف رفع قدراتهم وإعدادهم لسوق العمل، الذي بات يتطلب مهارات غير مسبوقة، ومتعددة تنصب في معظمها على مفاهيم الابتكار والتطور التقني المتسارع.

وحول فعاليات "معسكر راشد الصيفي في نسخته الحالية، قال عارف العبار إنه سيتضمن الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المتميزة، التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب البدنية والعقلية، وتنسجم مع الارتقاء بمواهبهم المختلفة، وصقلها ضمن إطار نافع ملتزم، يعمل بخطة مبرمجة على توجيه الهوايات نحو وجهتها الصحيحة، التي تضمن الاستخدام الأمثل للأوقات والجهود.