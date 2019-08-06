دفع الرسوم "إلكترونياً" بجسر الملك فهد بنهاية 2019

تعمل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على الانتهاء من ترتيباتها قبل البدء في تطبيق المرحلة الأولى لدفع رسوم الدخول والخروج للمسافرين بشكل إلكتروني عن طريق البطاقات المصرفية، على أن يكون ذلك قبل نهاية العام الحالي 2019.

وأوضحت مصادر خاصة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة تعمل عليها المؤسسة لتسهيل عبور المسافرين وتقليص الوقت، إضافة إلى وجود سبل ووسائل عديدة أخرى تجري دراستها لرؤية كيفية العمل عليها، وسيكون ذلك بعد الانتهاء منها، وأن الدفع الإلكتروني سيكون في الجانبين السعودي والبحريني في الجسر ويخدم مسافري البلدين، وفقا لصحيفة "اليوم".

وقال محمد الحارثي، مواطن سعودي، إن هذه الخطوة جيدة، وبحاجة إلى خطوات أخرى تساهم في تسهيل العبور في جسر الملك فهد، وتقليص الزحام المتجدد والمستمر بين الجانبين، موضحا أن النقطة الواحدة هي مطلب ضروري. وأكد أن تحويل بعض الإجراءات إلى إلكترونية أمرٌ فعّال، ويختصر الكثير من الوقت والجهد في السفر.

فيما ذكر فارس اليامي، مواطن سعودي، أن المؤسسة تعمل بجهود كثيفة لتسهيل المصاعب أمام المسافرين على الرغم من وجود الزحام وتكدّس المركبات بين الجانبين السعودي والبحريني، وكان آخرها في الأيام القليلة الماضية. وأضاف: الخطوات الإلكترونية جيدة، وبحاجة لتطبيقها وتعميمها على كافة الكبائن والجهات.