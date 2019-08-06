غولدمان ساكس: حرب التجارة لن تهدأ قبل الانتخابات الأميركية

قال بنك غولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي طال أمده قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستُجرى في نوفمبر تشرين الثاني 2020 مع ميل صانعي السياسات في أكبر اقتصادين في العالم "لاتباع نهج متشدد".

ويتوقع البنك حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفضين متتابعين لأسعار الفائدة "في ضوء تنامي مخاطر السياسة التجارية وتوقعات السوق بخفض أكبر بكثير لأسعار الفائدة وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

يأتي التعليق على التجارة بين الولايات المتحدة والصن ومراجعة التوقعات الخاصة بالمركزي الأميركي بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول مما يؤجج التوترات التجارية مع بكين.

وكتب يان هاتسيوس كبير الاقتصاديين لدى غولدمان ساكس في مذكرة تعليقا على الخطوات الأميركية الأخيرة إن تحرك واشنطن "يشير إلى أن الجانبين في الصراع التجاري يتخذان مواقف أكثر تشددا بما يقلل احتمالات التوصل إلى حل على المدى القريب".

وأضاف أن المركزي الأميركي "استجاب بشكل متزايد هذا العام لمخاطر الحرب التجارية وتوقعات سوق السندات والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي" في تفسيره لتوقعه إعلان المركزي لخفضين متتاليين لسعر الفائدة في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.