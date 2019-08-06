مصر: تراجع عجز التجارة 25% لـ 3.34 مليار دولار

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء إن عجز الميزان التجاري تراجع 24.6 بالمئة إلى 3.34 مليار دولار في مايو أيار حيث ارتفعت الصادرات 1.6 بالمئة وانخفضت الواردات 14.8 بالمئة.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.68 مليار دولار في مايو أيار من 2.64 مليار قبل سنة نتيجة ارتفاع صادرات الأسمدة 27.5 بالمئة والملابس الجاهزة 2.8 بالمئة والبلاستيك 33.8 بالمئة.

وتراجعت الواردات إلى 6.01 مليار دولار في مايو أيار من 7.06مليار دولار قبل عام، بدعم من انخفاض واردات الحديد والصلب 32.3 بالمئة واللدائن والبلاستيك بنسبة 1.6 بالمئة والمواد الكيماوية 13.6 بالمئة.