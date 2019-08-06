مصر توقع عقداً بـ 4.5 مليار دولار لإنشاء خطي "مونوريل"

وقعت الحكومة المصرية، أمس الاثنين، عقداً بقيمة استثمارية تبلغ نحو 4.5 مليار دولار لإنشاء خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر جنوب الجيزة.

ووقع تحالف مكون من شركات بومباردييه للنقل وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب عقدا بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار مع الهيئة القومية للأنفاق، لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة خطين للمونوريل، يربط أولهما بين العاصمة الإدارية الجديدة وشرق القاهرة بطول 54 كيلومترا، والثاني يربط بين مدينة السادس من أكتوبر والجيزة بطول 42 كيلومترا، وفق ما أعلنته أوراسكوم كونستراكشون في إفصاح للبورصة المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي: "نحن سعداء للغاية بالتعاون مع شريكنا الدولي بومباردييه وشريكنا المصري المقاولون العرب في هذا المشروع، الذي يسلط الضوء على ريادتنا في قطاع النقل ويؤكد موقفنا كشريك مفضل للمقاولين الدوليين في مصر، خاصة في المشروعات التي تحتاج إلى تقنية عالية في التنفيذ".

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم اختيار العرض المقدم من التحالف خلال شهر مايو الماضي كأفضل عطاء في المناقصة الخاصة بالمشروع، والتي استغرقت الحكومة المصرية نحو 4 سنوات لترسيتها.

ومن المقرر، وفقا للعقد المبرم، أن يتولى التحالف أعمال التشغيل والصيانة لكلا الخطين لمدة 30 عاما، بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع، بحسب البيان. وستقوم أوراسكوم للإنشاءات بتصميم وبناء جميع أعمال البنية التحتية والأشغال المدنية، بما في ذلك المحطات والهياكل الإرشادية ومباني المستودعات الجديدة.

في حين تقوم بومباردييه بتصميم وتوريد وتركيب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين. وتبلغ حصة بومباردييه من العقد نحو 2.85 مليار دولار، فيما تصل حصة أوراسكوم كونستراكشون إلى حوالي 900 مليون دولار.

وفي بيان أمس، قال رئيس شركة بومباردييه للنقل داني دي بيرنا: "إن اختيارنا كمورد لنظام المونوريل بالقاهرة هو امتياز كبير ونحن على ثقة بأن نظامنا المونوريل الآلي بالكامل هو الحل الذكي للتنقل لمستقبل القاهرة الحضري".