حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال بحسابات مستفيدي الدفعة الـ21

أعلن برنامج حساب المواطن، عن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين للدفعة الـ21 وذلك بعد تقديم موعد صرف الدعم لهذا الشهر.

وبلغت قيمة الدعم 2.6 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس.

وبلغ إجمالي قيمة الدعم للدفعات الـ21 50 مليار ريال.

وقال البرنامج في تغريدة عبر "تويتر": "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس".

وتقرر أن يتم إيداع الدعم للدفعة الـ21 يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلًا من موعدها المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي.