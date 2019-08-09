عبر الرئيس دونالد ترمب مجدداً عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأميركي، قائلاً إن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضرراً بالمصنعين الأميركيين.
وقال ترمب في سلسلة تغريدات: "المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعاً، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأميركيين المنافسة في ساحة متكافئة".
ترمب يُحمل الفيدرالي مسؤولية ارتفاع الدولار
عبر الرئيس دونالد ترمب مجدداً عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأميركي، قائلاً إن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضرراً بالمصنعين الأميركيين.