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ترمب يُحمل الفيدرالي مسؤولية ارتفاع الدولار

المصدر: واشنطن - رويترز
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عبر الرئيس دونالد ترمب مجدداً عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأميركي، قائلاً إن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضرراً بالمصنعين الأميركيين.

وقال ترمب في سلسلة تغريدات: "المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعاً، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأميركيين المنافسة في ساحة متكافئة".

كلمات دالّة

#الدولار, #أسعار الفائدة, #أميركا, #صناعة

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