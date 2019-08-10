أعلى ثلاث مخالفات مسجلة لضريبة القيمة المضافة بالسعودية

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 8979 مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة على منشآت في مناطق السعودية، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة في مطلع يناير 2018 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أي في نحو عام ونصف.

وأوضحت الهيئة أن أعلى ثلاث مخالفات، تنوعت بين عدم تحصيل الضريبة، وإصدار فاتورة ضريبة من قبل شخص غير مسجل، إضافة إلى تحصيل ضريبة أعلى من النسبة المقررة بنحو 5%، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبشأن البلاغات عن المنشآت المخالفة، ذكرت الهيئة أن البلاغات وصلت إلى 25693 بلاغا خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى فرض غرامات تأخير تسجيل، وغرامات أخرى كالتأخير في السداد وتقديم الإقرار.

وبحسب الهيئة، فإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتُفرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، وتُعد مصدر دخل أساسي يسهم في تعزيز ميزانيات الدول، فيما التزمت المملكة بتطبيقها بنسبة 5 في المائة.

وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق الضريبة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية.