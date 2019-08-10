جاويد: أُسس الاقتصاد البريطاني قوية رغم انكماشه بالربع الثاني

قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، إن أسس اقتصاد المملكة المتحدة قوية بعد أن أظهرت أرقام أنه انكمش في الربع الثاني، لكنه أضاف أن الاقتصاد العالمي ككل يمر بفترة صعبة.

ووفقا لبيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، انكمش الاقتصاد البريطاني بمعدل فصلي بلغ 0.2%، وهو أول انكماش منذ 2012.

وعلى أساس سنوي، تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.2% من 1.8% في الربع الأول، وهو أضعف أداء منذ بداية 2018.

وقال جاويد في بيان: "هذه فترة صعبة للاقتصاد العالمي مع تباطؤ النمو في دول كثيرة، لكن أسس الاقتصاد البريطاني قوية. الأجور تنمو والتوظيف عند مستوى قياسي مرتفع، ونتوقع أن تنمو بوتيرة أسرع من ألمانيا وإيطاليا واليابان هذا العام".

وأضاف: "الحكومة عاقدة العزم على تقديم معلومات مؤكدة للناس والشركات بشأن بريكست.. ذلك هو السبب في أننا نوضح أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".