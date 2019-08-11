أصول صناديق "الاستثمار العامة" تقفز 12.7% في 6 أشهر

سجلت قيمة أصول صناديق "الاستثمار العامة" في السعودية نمواً نسبته 12.7% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت قيمة الأصول نحو 126.11 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019 مقابل نحو 111.86 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2018.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى هيئة السوق المالية، فإن نمو قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة، يعود إلى ارتفاع استثماراتها في "أسواق النقد" التي قفزت بنسبة 17.6% ما يعادل 11.02 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد الصناديق العامة في السعودية 251 صندوقاً، بنهاية الربع الثاني من 2019 مقابل 249 صندوقاً بنهاية الربع الثاني من 2018، مسجلة زيادة في عددها بـ"صندوقين".

وارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 5.9% ما يعادل 7.04 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019 مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018، رغم تراجع عددها 13 صندوقا عاماً.

وبلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 126.11 مليار ريال كأعلى مستوياتها منذ عام 2013، وذلك بحسب الإحصائيات المتوافرة من هيئة السوق المالية.

وعند مقارنة أصول صناديق الاستثمار العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنهاية الربع السابق (الربع الأول من 2019) يتضح أنها ارتفعت بنسبة 5.3% وبقيمة 6.35 مليار ريال حيث كانت تبلغ نحو 119.76 مليار ريال.

أما عدد صناديق الاستثمار العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فقد سجل تراجعاً بصندوق واحد حيث كان يبلغ 252 صندوقاً بنهاية الربع السابق (الربع الأول من 2019).

أما أداء صناديق الاستثمار العامة منذ بداية العام الجاري، فقد ارتفع بنسبة 12.7% بقيمة 14.25 مليار ريال.

وعند توزيع قيم أصول صناديق الاستثمار العامة حسب نوع الاستثمار فقد تصدر "أسوق النقد" حيث بلغت الاستثمارات فيه نحو 73.46 مليار ريال وذلك بنهاية الربع الثاني من 2019 تشكل 58.3% من قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة.

وكانت الاستثمارات في "أسواق النقد" قد بلغت 72.95 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018، مسجلة نمواً نسبته 0.7% بنحو 511.8 مليون ريال.

في حين كانت 68.15 مليار ريال بنهاية الربع السابق (الربع الأول من 2019) مسجلة نمواً نسبته 7.8% بنحو 5.31 مليار ريال.

بينما كانت قيمتها 62.44 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2018، مسجلة نمواً نسبته 17.6% بنحو 11.02 مليار ريال.