الأغنى في العالم.. أسرة أميركية تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

وصفت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأميركية، أسرة "والتون" الأميركية، صاحبة سلسلة متاجر "وولمارت" الشهيرة، بأنها أغنى أسرة في العالم، حيث تضخ ثروتها أرباحاً تصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة، أي 4 ملايين دولار كل ساعة.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن ثروة تلك الأسرة زادت بمقدار 39 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، منذ أن تصدرت التصنيفات كأغنى أسرة في العالم في 2018.

وأشارت إلى أن عائلات أميركية أخرى حققت إضافات كبيرة إلى ثرواتها، مثل أسرة "مارس" صاحبة شركات صناعة الحلوى التي تحمل الاسم نفسه، حيث أضافت 37 مليار دولار إلى ثروتها لتصل إلى 127 مليار دولار، كما أضافت عائلة "كوك" 26 مليار دولار إلى 125 مليار دولار.