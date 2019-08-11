1.8 مليون رأس ماشية لتغطية الحج والسوق المحلية بالسعودية

أكد الدكتور عبد الله أبا الخيل المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن المملكة حققت وارداً في المواشي لهذا العام بلغ 20%، في حين فسحت الوزارة 1.8 مليون رأس من الماشية، عبر ميناء جدة الإسلامي لتغطية موسم الحج والسوق المحلية.

ولفت إلى أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي تضمنت دول: الصومال وجيبوتي والسودان، توزعت بين 1807635 رأس غنم و1803 جمال.

وبين المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بداية بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

من جهته، قال حمود الخلف أحد أبرز تجار المواشي صاحب شركة الخلف للمواشي والجلود السعودية إن الحكومة السعودية، متمثلة في وزارة الزراعة، وفرت هذا العام كل السبل التي أثمرت عن النجاح في توفير الوارد من المواشي لتغطية حاجة المملكة، مشيرا إلى أن الوارد زاد على حاجة السوق بنسبة 20%.

ولفت الخلف إلى أن موسم الحج هذا العام، حظي بوافر في الأضاحي والهدي، بنسبة تزيد على ما كان عليه العام، وفقا للأرقام التي توافرت لدى الموردين عبر البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن أكثر البلدان التي تيسرت منها مسألة الوارد من الماشية، السودان ورومانيا والصومال وجيبوتي. وعلى صعيد أسعار الأضاحي لهذا العام، أوضح الخلف أن الأسعار تتباين بحسب الحجم والوزن وجهة الوارد، غير أنه في العموم فإن الأسعار تتراوح ما بين 500 ريال إلى 300 ألف ريال، مشيرا إلى أن الاثنين يفيان بالغرض ويحققان الأضحية، منوها بأن الأسعار هذا العام أقل مما كانت عليه العام الماضي بسبب الوفرة الكبيرة من الوارد والمحلي لهذا العام.