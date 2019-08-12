بالأرقام.. هكذا تتوزع نفقات الأسرة المصرية

كشفت بيانات حديثة، أن متوسط نفقات الأسرة المصرية بلغ 51 ألفا و399 جنيهاً سنوياً، يستحوذ الطعام والغذاء على الحصة الأكبر فيها.

وذكرت نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017 / 2018 والتي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء يستحوذ على 37% من إجمالي الدخل بما يعادل 19.051 ألف جنيه، يليه مباشرة الإنفاق على المسكن ومستلزماته، والذي يستحوذ على 18.6% من إجمالي الإنفاق بقيمة 9537 جنيها من إجمالى نفقات المصريين في السنة.

كما أظهرت البيانات الإحصائية أن الرعاية الصحية تعد ثالث أعلى بند إنفاق لدى الأسرة المصرية، حيث يستحوذ هذا البند على نحو 10% من حجم النفقات السنوية للمصريين بقيمة 5095 جنيهاً.

فيما جاء الإنفاق على أوجه الثقافة والترفيه في آخر الاهتمامات لدى المصريين في نفقاتهم كأقل متوسط إنفاق سنوي للأسرة المصرية، إذ لم يستحوذ هذا البند إلا على 2.1% فقط من متوسط النفقات السنوية للمصريين بحجم إنفاق يبلغ 1079 جنيهاً.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في نهاية شهر يوليو الماضي، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017 / 2018 والتي أظهرت ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية إلى 58.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 44.2 ألف جنيه في بحث عام 2015، كما ارتفع المتوسط السنوي لإنفاق المصريين من 36.7 ألف جنيه في بحث 2015 إلى نحو 51.3 ألف جنيه في نتائج البحث الأخير.

وكشفت البيانات أن الدولة تدعم 10.1% من استهلاك المصريين للطعام والشراب، وتبلغ تلك النسبة في الحضر 8.8%، مقابل 11.3% بالريف.

وأظهرت أن نسبة دعم الدولة للسلع الأساسية تختلف من سلعة لأخرى، وبين الحضر والريف، فمثلا تبلغ في الأرز 14.9% من إجمالي حجم الأرز الذي يستهلكه المصريون على مستوى الجمهورية، وتبلغ تلك النسبة 11.7% في الريف، مقابل 19.9% بالحضر.

أما حجم الدعم الذي توفره الدولة في استهلاك المصريين من الزيت، فتبلغ نسبته 83.6% على مستوى الجمهورية، 89.4% في الريف، 75.7% في الحضر، بينما تصل نسبة الدعم للسكر إلى 83.9%.

فيما تتمثل النسبة الأقل في الدعم المقدم من الدولة للسلع الغذائية في المحافظات الحضرية بـ 8.1% من حجم الطعام والشراب المستهلك من قبل الأسر المصرية بتلك المحافظات، وتزيد هذه النسبة قليلا في حضر وجه بحري لتصل إلى 9.2%، بينما تبلغ في حضر وجه قبلي نحو 9.4% من إجمالي السلع الغذائية المستهلكة للأسرة الواحدة.