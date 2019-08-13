بعد تصعيد بكين.. ترمب يلجأ إلى اليابان لبيع المنتجات الزراعية

قالت مصادر حكومية يابانية وأميركية، لم تذكر اسمها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي شراء منتجات زراعية بقيمة ضخمة، وفق ما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

وكانت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليومية، أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري أن اليابان اتفقت مع الولايات المتحدة على استهداف إبرام اتفاق واسع للتجارة الثنائية بحلول سبتمبر/أيلول، والسعي لحل خلافات في الرأي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على اللحوم وقطاع السيارات.

وأشارت "كيودو"، اليوم الثلاثاء، إلى أن ترمب طلب من اليابان شراء منتجات بعينها مثل فول الصويا والقمح، مضيفة أن الطلب منفصل عن إطار عمل المحادثات التجارية الحالية بين واشنطن وطوكيو.

وقالت كيودو إن الحكومة اليابانية ستدرس ردها، وإن أحد الاقتراحات المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية كدعم غذائي للدول الإفريقية.

وأضافت كيودو أن عمليات الشراء ستكون بقيمة عدة مئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تكاليف النقل.

تأتي هذه الخطوة، في وقت أعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزام الصين وقف استيراد المنتجات الزراعية الأميركية رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى جانب الرسوم التي تصل إلى 25% المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية والتي سبق فرضها في العام الماضي.