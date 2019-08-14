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الصين.. تراجع إنتاج المصانع لأدنى مستوى بـ17 عاماً

المصدر: العربية.نت
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أظهر الاقتصاد الصيني المزيد من علامات الضعف في يوليو الماضي، مع تراجع إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له في 17 عاما، وتباطؤ مبيعات التجزئة والاستثمار في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي.

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في يوليو، منخفضا من 6.3% في يونيو، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 6%.

وتباطأت مبيعات التجزئة لتسجل ارتفاعا قدره 7.6% الشهر الماضي، مقارنة بنحو 10% في يونيو.

يشار إلى أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 6.2% في الربع الثاني من العام، وهي أضعف وتيرة نمو في 3 عقود.

كلمات دالّة

#اقتصاد الصين, #بكين, #حرب التجارة, #ترمب

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