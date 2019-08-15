"رؤية سوفت بنك" يستثمر 110 ملايين دولار لتخزين الطاقة

خطا صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت‭ ‬بنك أول خطواته في عالم تكنولوجيا تخزين الطاقة باستثمار قدره 110 ملايين دولار في شركة إنرجي فولت التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

ففي الوقت الذي تحرص فيه دول كثيرة على استخدام الطاقة المتجددة في إطار مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن مكافحة التغير المناخي، أصبح التحدي الرئيسي هو إيجاد وسيلة لتخزين الطاقة لاستخدامها فيما بعد خاصة أثناء الليل أو أثناء فترات ارتفاع الطلب.

وتقول شركة إنرجي فولت إن تكنولوجيتها المستوحاة من تطبيقات الفيزياء والهندسة الميكانيكية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء من مصادر مائية تتيح تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها بأقل من كلفة الوقود الأحفوري في أي وقت خلال اليوم.



وتركز أغلب الحلول المنافسة على شكل من أشكال التخزين في البطاريات سواء باستخدام ليثيوم أيون أو سلفات الصوديوم أو الرصاص وغيرها. ورغم انخفاض التكاليف بنحو 40% منذ عام 2015 حسبما تقول شركة وود ماكينزي فإن أغلبها تتدهور حالته بمرور الوقت.



وقال أكشاي ناهيتا الشريك المدير بشركة سوفت‭ ‬بنك للاستشارات الاستثمارية في بيان يوم الخميس بمناسبة إعلان استثمار الصندوق بقيمة 110 ملايين دولار "إنرجي فولت تحل مشكلة قديمة ومعقدة تتمثل في كيفية تخزين الطاقة المتجددة على نطاق كبير.



"إنرجي فولت مكملة بشكل مثالي لاستثمارات سوفت‭ ‬بنك الحالية في الطاقة ونحن سعداء بتعزيز التطور العالمي للشركة".



وكانت إنرجي فولت بدأت نشاطها في أواخر 2018 وأبرمت شراكة مع شركة سيمكس المكسيكية وشركة تاتا باور الهندية في إطار سعيها لاستكمال مرحلة الاختبار ثم بناء أول موقع عامل على النطاق التجاري.

وقال ناهيتا إنه رغم أن سوفت بنك تستثمر في العادة في مرحلة لاحقة من تطور الشركات فإنها تعتقد أن إنرجي فولت قد تكبر بسرعة وربما لا تحتاج إلى ترتيب جولة تمويل لاحقة.



والمكاسب المحتملة كبيرة. فمن المتوقع أن يصل حجم سوق تخزين الطاقة على مستوى العالم إلى 22.2 جيجاوات في 2023 ارتفاعا من حوالي خمسة جيجاوات بنهاية 2018 وفقا لما ورد في تقرير أعدته شركة جلوبال داتا للبيانات والتحليلات في مايو الماضي.

وقال روبرت بيكوني الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنرجي فولت "صندوق رؤية يشاركنا شغفنا بمحاربة التغير المناخي من خلال الابتكار في تكنولوجيات تخزين الطاقة وبدعمه كشريك استراتيجي ستصبح إنرجي فولت في وضع يمكنها من تلبية الطلب الكبير غير الملبى حاليا على التخزين المستدام والاقتصادي للطاقة في مختلف أنحاء العالم".