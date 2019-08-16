قفزة بمبيعات التجزئة في أميركا تعطي دفعة للاقتصاد

قفزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يوليو مع قيام المستهلكين بشراء نطاق واسع من السلع، رغم أنهم قلصوا مشترياتهم من السيارات، وهو ما قد يساعد في تهدئة قلق الأسواق المالية من أن الاقتصاد يتجه إلى ركود.

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم أمس الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي. وعدلت البيانات لشهر يونيو بخفض طفيف لتظهر أن مبيعات التجزئة زادت 0.3% بدلاً من 0.4% في القراءة السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3% في يوليو. وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4%.

ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، قفزت مبيعات التجزئة 1% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.7% في يونيو. وتتطابق هذه المبيعات، التي يطلق عليها مبيعات التجزئة الأساسية، إلى حد كبير مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير الزيادة في مبيعات التجزئة الأساسية في يوليو إلى إنفاق قوي للمستهلكين في أوائل الربع الثالث رغم أن الوتيرة من المرجح أن تتباطأ من معدل سنوي بلغ 4.3% في الربع الثاني من العام.

ويلقى إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، دعماً من أدنى معدل للبطالة في الولايات المتحدة في حوالي نصف قرن.