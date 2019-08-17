بريطانيا تعلن ملامح أول ميزانية بعهد جونسون

قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد في مقابلة نشرت في وقت متأخر أمس، إنه يدرس أفضل السبل للاستفادة من تكاليف اقتراض قياسية منخفضة عندما يشرع في وضع أول ميزانية تحت قيادته في وقت لاحق هذا العام، وهي الميزانية الأولى في حقبة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون.

وأبلغ جاويد صحيفة "التايمز": "من البديهي بالنسبة لي أنك عندما يكون لديك بعض من أدنى معدلات الفائدة على الدين الحكومي التي شهدها هذا البلد على الإطلاق، فإنني سأكون مقصرا في أداء وظيفتي إذا لم أفكر جديا بشأن كيف نستخدم (تلك الفرصة)".

وأضاف جاويد، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، أن خروجا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق "سيتطلب حزمة اقتصادية كبيرة"، بما في ذلك إجراءات لتعزيز كل من الطلب وطاقة المعروض في الاقتصاد.